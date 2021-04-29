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Новости > Украина может стать первой в Европе по смертности от коронавируса

Украина может стать первой в Европе по смертности от коронавируса

Александр Панько
29.04.21 14:25
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Украина может стать первой в Европе по смертности от коронавируса

Главное: В ближайшие пару недель Украина может стать европейским лидером по уровню смертности от коронавируса. Сейчас заболеваемость COVID-19 в Украине на 42% выше среднеевропейской.


Детали: Украина в течение следующих двух недель может выйти на первое место по уровню смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы. Об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19.

«В мире ситуация (с COVID-19 ) ухудшается по сравнению с предыдущей неделей. На предыдущей неделе мы говорили, что заболеваемость в мире уже превосходит предыдущий пик заболеваемости, и мы видим, что этот показатель продолжает расти», — заявил он.

По словам Ганиченка, очень быстро сейчас растет заболеваемость в Азии, в частности — в Индии и Турции.

«Если говорить о всех случаях, то 41% из всех случаев в мире — это Индия. Однако мы видим, что другие континенты стабилизируются. Европа уже которую неделю спадает. Украина также спадает по выявленным случаям», — отметил аналитик.

Однако, по его словам, заболеваемость COVID-19 в Украине на 42% выше среднеевропейской.

«Если мы посмотрим на более широкий спектр показателей: что происходит с заболеваемостью, смертностью, уровнем тестирования, контролем за распространение заболеваемости, — то вывод таков: Украина сейчас уже вторая по уровню смертности среди крупных стран Европы. Примерно месяц назад Украина была где-то пятая, седьмая», — отметил он.

Аналитик добавил, что сейчас на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в Европе Украина «выглядит хуже» и отметил «чрезвычайно хорошую» эпидемическую ситуацию в Великобритании, Португалии, Чехии.

«Украина на втором месте по смертности после Польши, на третьем месте — Румыния. Украина в течение следующих двух недель может выйти на первое место по уровню смертности среди крупных стран Европы, в которых население более 10 млн человек», — добавил он.

По его словам, в Польше и Румынии заболеваемость и смертность от COVID-19 спадает быстрее, чем в Украине.

«Смертность в Украине спадает, но очень постепенно. Украина находится на плато по смертности с небольшим спадом. Ситуация улучшается, но небольшими темпами. Смертность продолжит падать, так как заболеваемость продолжит падать и этот спад ускоряется», — добавил Ганиченко.

В тему: За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 11627 человек. Умерли 387 людей.

Тэги: Украина, общество, Европа, здоровье, новости Украины, коронавирус

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