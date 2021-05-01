Кладоискатели вышли на след «Сокровищ Бреслау» в бывшем нацистском борделе

Главное: Польские кладоискатели утверждают, что нашли письмо, в котором указывается место нахождения «Сокровища Бреслау». Речь идет о драгоценностях и золоте на сумму около 700 млн долларов.

Детали: Команда кладоискателей нашла информацию о возможном местонахождении 48 ящиков с золотом и ценностями, спрятанных нацистами в Польше во время Второй мировой войны. Как сообщает The Daily Mail, подсказку обнаружили в дневнике офицера СС по имени фон Штайн, который предположительно участвовал в сокрытии клада.

По их данным, сокровища находятся под дворцом XVIII века в деревне Миньковске на юго-западе страны. Во времена войны эсэсовцы использовали его как бордель. Там у фон Штайна проживала любовница Инге, которая , как предполагается, присматривала за сокровищем последующие 60 лет до самой смерти.

«Моя дорогая Инге, (...) оставшиеся 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки я доверяю тебе. Только ты знаешь, где они находятся. Да поможет тебе Бог», — говорится в якобы обнаруженном письме фон Штайна.

По данным издания, клад был закопан в оранжерее на территории дворца незадолго до вторжения на эту территорию Красной армии.

Отметим, что дворец в Миньковске за последние более чем 70 лет много раз переходил из рук в руки. Там дислоцировались после эсэсовцев солдаты Красной армии, Войска польского. Здание использовалось в свое время даже как детский сад. Но сейчас оно заброшено и находится в плачевном состоянии.

Справка: «Сокровище Бреслау» — упакованные в водонепроницаемые ящики ценные бумаги, произведения искусства, музейные собрания, документы и другие ценности, которые до сих пор не найдены. Помимо этого, кладоискатели надеются обнаружить там и около 10 тонн золота, которое в конце Второй мировой войны нацисты собрали у богатых немцев «для создания Четвертого рейха». Известно, что 48 ящиков пропали из полицейского участка в польском городе Бреслау, теперь Вроцлаве. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Общая стоимость сокровищ оценивается в приблизительно $700 млн.

В тему: 19 августа 2015 года двое клиентов юридической фирмы обратились к властям польского города Валбжих с сообщением, что обнаружили «золотой поезд» нацистов в замурованном тоннеле на глубине 70 метров. В доказательство они продемонстрировали снимки георадара. Власти согласились признать их права на 10-процентную долю от всех найденных драгоценностей.

15 декабря того же года глава группы экспертов Януш Мадей сообщил, что ученые из Академии горной промышленности и металлургии в Кракове после обследования территории не нашли никаких следов нацистского поезда.

В середине 2019 года Польские ученые обнаружили ранее неизвестный подземный тоннель в небольшом польском поселении Мамерки, где во времена Второй мировой войны находилась ставка войск Вермахта Мауервальд. По данным СМИ, там могут быть спрятаны различные культурные ценности, в том числе знаменитая Янтарная комната.

Напомним: 24 июля 2017 года группа британских охотников за сокровищами нашла сундук с золотом нацистов, стоимость которого оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. немецкое грузовое судно затонуло у побережья Исландии.

В августе 2017 года германский историк-любитель заявил о том, что нашел на границе с Австрией предположительное место захоронения нацистского клада, примерная стоимость которого предположительно составляет около шести миллиардов евро. Ганс Глюк заявил, что это может быть один из поездов с нацистским золотом.