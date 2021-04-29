У верующих УПЦ сегодня Великий Четверг

Главное: У православных христиан сегодня наступил Великий или Страстной Четверг.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками — апостолами.

На Тайной Вечери Спасителем было установлено главное Таинство Православной веры — Таинство Евхаристии, или Причащения, во время которого все верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные Тело и Кровь Христовы.

Без причащения, учит Святая Церковь, нет истинной христианской жизни, так как в этом Таинстве происходит самое полное, предельно возможное на земле благодатное соединение человека с Богом.

Тайная вечеря была совершена Христом за день до празднования ветхозаветной Пасхи. Евреи совершали этот праздник в память о чудесном исходе из Египта, где они находились в рабстве в течение четырёхсот лет.

Тайная вечеря началась с омовения. Сын Божий, Творец мира совершает обряд, который традиционно совершали рабы: он омывает апостолам ноги. Ученики были поражены действиями их Божественного Учителя. Они молча принимали омовение. Только апостол Пётр, человек горячий, не мог сдержать овладевших им чувств. «Господи! — воскликнул Пётр, — Тебе ли умывать мои ноги?» На это Христос ответил: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после... Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Своим примером Господь показал не только любовь к ученикам, но и научил их смирению — чтобы они не считали за унижение для себя служить ближнему.

И в наши дни в Великий Четверг за архиерейским богослужением время совершается обряд омовения ног. По окончании Литургии при чтении Евангелия о омовения ног архиерей в память о смиренном поступок Христа омывает ноги священников.

После омовения и прощальной беседы с учениками Христос преломил хлеб и, благословив его, подал апостолам со словами: «сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание». Взяв чашу и благословив её, сказал: «Пейте из неё все; Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

В четверг Страстной седмицы в храмах совершается Божественная литургия. В этот день каждый верующий, по примеру апостолов, стремится соединиться со Христом в Таинстве Причащения.

По традиции в Русской Православной Церкви Предстоятель освящает в Великий четверг миро — оливковое масло с примесью различных ароматов, — которое варится в первые дни Страстной седмицы. Освященное миро рассылается по епархиям и приходам. Святое миро используется в таинстве Миропомазания. Оно происходит над человеком один раз в жизни сразу после Таинства Крещения, через миропомазание новокрещенный получает полноту даров благодати Святого Духа.

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