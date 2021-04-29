Китайцам приказали экономить на еде

Главное: Китай объявил борьбу с расточительным использованием еды. Принят специальный закон.
Детали: В Китае парламент принял закон, которым объявляется борьбе с расточительным использованием еды. Стали известны его подробности.
Генсек Си Цзиньпин сообщил: «Явление небережливости в отношении продовольствия огорчает, мы должны пропагандировать умеренность в еде. Нужно воспитывать у людей чувство стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию».
В социальных сетях уже запущена акция «Чистая тарелка»: китайцы делятся кадрами с пустыми тарелками, доказывая, что вся пища была съедена.
Стоит добавить, что отходами в Китае ежегодно становятся тридцать пять миллионов тонн продуктов.
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