В ВОЗ предупреждают об ускорении темпов распространения коронавируса

Главное: В ВОЗ говорят, что пандемия коронавируса на планете распространяется все быстрее. Бороться с этим можно лишь с помощью справедливого распределения вакцины.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса не закончилась. Об этом заявил глава Панамериканского регионального отделения ВОЗ Карисса Этьен, передает Reuters.

Наоборот, в последнее время в ВОЗ фиксируют ускорение темпов распространения вируса.

По его словам, переломить ситуация могут помочь справедливый доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры.

«Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году. Это показывает, что мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер. Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется», — заявил Этьен.

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