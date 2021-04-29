В Украине зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19

Главное: В Украине COVID-19 заболели 11 627 человек. Умерли 387 людей.

Детали: COVID-19 в Украине не снижает обороты. Данные на четверг, 29 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 11 627 случаев заразы. Среди заболевших – 518 детей и 259 медработников. Госпитализировали 3 096 больных, а выздоровели 18 442 человека.

Провели 93 463 тестов: методом ПЦР – 41 499, методом ИФА – 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 395.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской области (1 203) и Киеве (940).

Жертвами коронавируса за сутки стали 387 людей. С начала пандемии скончались 43 778 больных.

За все время заболели 2 059 465 человек, а выздоровели 1 635 333 пациента.

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