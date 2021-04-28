В Черкассах врачи запустили сердце женщины спустя 40 минут после его остановки

Главное: В Черкассах врачи вернули к жизни женщину, которая не дышала почти 40 минут. Родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию еще до прибытия медицинской бригады.

Детали: В Черкассах медикам удалось запустить сердце женщины после продолжительной реанимации — на 39 минуте. Об этом в среду, 28 апреля, сообщила пресс-секретарь КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС Ирина Назарок.

По ее словам, вчера вечером в диспетчерскую экстренной помощи поступил вызов, что 38-летняя женщина потеряла сознание и уже не дышит. Мужчина сообщил, что перед тем, как потерять сознание, женщина пожаловалась на резкую головную боль.

По указанному адресу срочно выехала реанимационная бригада ЭМП. В это время диспетчер по телефону проводила медицинское сопровождение, профессионально объясняя, как правильно и в какой последовательности проводить реанимационные мероприятия. Благодаря этим советам и указаниям родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию еще до прибытия бригады.

Уже на месте врач и фельдшер провели расширенные реанимационные мероприятия. После длительной реанимации, на 39 минуте, медикам удалось запустить сердце женщины.

По дороге в больницу в автомобиле скорой помощи медики продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. С непрерывным мониторингом жизненно важных параметров организма пациентку доставили в Третью Черкасскую городскую больницу.

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