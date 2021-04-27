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Новости > Смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое за последние полгода

Смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое за последние полгода

Агата Кловская
27.04.21 16:30
106
Смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое за последние полгода

Главное: За осень и зиму в Украине скончались почти 10 тысяч больных гриппом и пневмонией. Годом ранее эта цифра была в три раза меньше.

Детали: В Украине с сентября 2020 года по февраль 2021 года смертность от гриппа и пневмонии выросла втрое. Об этом сообщает Опендатабот во вторник, 27 апреля.

«На протяжении осени и зимы 2020-2021 гг. от гриппа и пневмонии умерло 9948 человек. Это в три раза больше, чем за тот же период в 2019-2020 гг., Когда умерших было 3277», — сказано в сообщении.

Отмечается, что рост числа заболеваний, связанных с органами дыхания, традиционно наблюдается осенью и зимой. Это оказалось верным и для COVID-19, от которого за это время скончались 25 080 человек. Вместе с гриппом и пневмонией это 35028 умерших за полгода.

В тему: Коронавирус в Украине унес еще 432 жизни.

Тэги: Украина, общество, грипп, здоровье, смертность, пневмония

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