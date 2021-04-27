В Кабмине надеются, что поставщики газа ослабят удавку на шеях украинцев

Главное: С 1 мая в Украине вводятся годовые тарифы на газ и цены у разных поставщиков стартуют от 7,96 грн/куб. м. в кабинете министров надеются, что цены для населения будут снижены.

Детали: Кабинет министров ожидает, что НАК «Нафтогаз Украины» и другие поставщики летом снизят годовые тарифы на газ для населения. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Сейчас цены установлены от 7,96 грн/куб. м и выше.

«Правительство ожидает, что» Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт«, — заявил он.

По его словам, компании заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя.

«Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы», — добавил Шмыгаль.

В тему: С 1 мая в Украине вводятся годовые тарифы на газ.