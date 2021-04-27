Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина высылает из Одессы российского консула

Украина высылает из Одессы российского консула

Автор: «Фраза»
27.04.21 15:31
243
Украина высылает из Одессы российского консула

Главное: МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021.

Детали: Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве «persona non grata». Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины.

«Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины. Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный „persona non grata“ украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских отношениях 1963 г. и постоянную дипломатическую практику.

«В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021. В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ», — подытожили в МИД.

17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы «при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ».

В ФСБ заявили, что «к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права». По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России «нежелательно», ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

В тему: В феврале 2019 года российский дипломат скончался от инсульта прямо в туалете МИД.

Тэги: Украина, Одесса, Россия, политика, дипломат, консул, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.04.21 11:57

Дискриминация отцов во времена воинствующего матриархата

Автор: Вячеслав Соколов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
26.04.21 08:23

29-кратные!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Открытый конфликт с Медведчуком, на который решился Зеленский, стал завуалированным вызовом Путину. Команде президента нужна маленькая победоносная война
27.04.21 15:07

Открытый конфликт с Медведчуком, на который решился Зеленский, стал завуалированным вызовом Путину. Команде президента нужна маленькая победоносная война

Автор: Мария Бакушинская: ГолосУА

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.04.21 16:40

Выяснились неожиданные подробности смерти Диего Марадоны
27.04.21 16:38

Одессит угрожал стоматологу пистолетом на глазах у своей дочки
27.04.21 16:30

Смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое за последние полгода
27.04.21 16:22

Митрополит Антоний рассказал, как услышать ответы на свои просьбы к Богу
27.04.21 15:50

В Кабмине надеются, что поставщики газа ослабят удавку на шеях украинцев
27.04.21 15:40

В УПЦ рассказали, о чем Церковь напоминает в Великий Вторник
27.04.21 14:51

Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
27.04.21 14:39

В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок
27.04.21 14:35

В УПЦ призвали правоохранителей расследовать призывы к религиозной вражде советника мэра Ивано-Франковска
27.04.21 14:16

В 13 областях Украины превышен эпидпорог COVID-19
27.04.21 14:51

Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
27.04.21 14:39

В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок
27.04.21 13:24

Стало известно, о чем Путин готов говорить с Зеленским
27.04.21 13:02

Арестович стал «героем» программы «Зупини Лося», заблокировав проезд пожарным машинам
27.04.21 12:14

В Украине скоро может появиться своя вакцина от коронавируса
27.04.21 11:40

Стало известно, какой регион следующим покинет «красную» зону карантина
27.04.21 11:06

Украинцев обрадовали скорым выходом из третьей волны пандемии коронавируса
27.04.21 10:47

В Украине выросло число детских самоубийств
27.04.21 10:33

Билл Гейтс рассказал, за счет чего удастся победить коронавирус к концу 2022 года
27.04.21 10:10

В Турции закрываются все отели для туристов
24.04.21 12:16

Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, – эксперт
24.04.21 15:50

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий
24.04.21 16:10

В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови
24.04.21 11:47

Романченко: Без Медведчука Украина не решит проблему конфликта на Донбассе
24.04.21 13:16

Астрономы узнали кое-что интересное о ближайшей к Земле черной дыре
24.04.21 15:30

В УПЦ призвали власти не внедрять гендерную идеологию в школах
24.04.21 19:26

Депутат Верховной Рады о Геноциде армян: Украина помнит. Мы все помним
24.04.21 21:20

Митрополит Антоний освятил в Киеве новый центр помощи нуждающимся
24.04.21 15:23

Стало известно, когда в Украину поступит новая партия COVID-вакцины
24.04.21 15:15

Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу
Фото и Видео
Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок
В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок
Арестович стал «героем» программы «Зупини Лося», заблокировав проезд пожарным машинам
Арестович стал «героем» программы «Зупини Лося», заблокировав проезд пожарным машинам
В Киеве на взятке повязали крупную полицейскую «шишку»
В Киеве на взятке повязали крупную полицейскую «шишку»
Стало известно, какой регион следующим покинет «красную» зону карантина
Стало известно, какой регион следующим покинет «красную» зону карантина
Опубликованы впечатляющие видео розовой Суперлуны
Опубликованы впечатляющие видео розовой Суперлуны
Билл Гейтс рассказал, за счет чего удастся победить коронавирус к концу 2022 года
Билл Гейтс рассказал, за счет чего удастся победить коронавирус к концу 2022 года
Опубликовано видео с места взрыва газа в Одессе
Опубликовано видео с места взрыва газа в Одессе
Кива предложил журналисту сходить с ним в туалет, обозвав его дебилом
Кива предложил журналисту сходить с ним в туалет, обозвав его дебилом
Илон Маск предупредил об опасности полета на Марс
Илон Маск предупредил об опасности полета на Марс
fraza.com
Новости блогосферы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.