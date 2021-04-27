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Новости > Французское радио: Путина раздражает, что украинские власти нападают на его друга - Медведчука

Французское радио: Путина раздражает, что украинские власти нападают на его друга - Медведчука

Автор: «Фраза»
27.04.21 12:42
574
Французское радио: Путина раздражает, что украинские власти нападают на его друга - Медведчука

Санкции, введенные в отношении народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, вызвали раздражение у президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет France Culture.

«Неудивительно, что президента России раздражает то, что украинские власти через свои спецслужбы (СБУ) нападают на Виктора Медведчука, его друга», — цитирует издание MIGnews.com.ua.

Также во France Culture напомнили о незаконном закрытии трех оппозиционных телеканалов — 112 Украина, ZIK и NEWSONE.

Как напоминает издание, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

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