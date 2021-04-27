В Украине выросло число детских самоубийств

Главное: В Украине растет число самоубийств среди детей. За три первых месяца года – уже 101 случай.

Детали: В Украине растет число детских самоубийств. Страшные цифры публикует у себя в «Фейсбуке» председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Парламентарий сообщил: если в прошлом году было зафиксировано 123 таких трагических случая, то только за первые три месяца года нынешнего покончил с жизнью в нашей стране уже 101 ребенок.

Сообщается также, что «Верховная Рада должна срочно запретить продажу лекарственных средств детям».

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