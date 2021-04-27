В Турции закрываются все отели для туристов

Главное: В Турции объявили полный локдаун с 29 апреля по 17 мая. В это время для туристов будут закрыты все курорты.

Детали: В Турции, наращивать туризм с которой еще недавно планировал президент Украины Владимир Зеленский, почти на три недели объявили полный локдаун. Он будет действовать с 29 апреля по 17 мая, и будет касаться иностранных туристов. Об этом сообщают турецкие власти.

Морские курорты (да и вообще гостиницы на приём туристов по всей стране) будут закрыты, все резервации в отелях на период до 17 мая отменяют и переносят.

Другие ограничения тоже жесткие. Рестораны и кафе будут работать только на доставку, даже вынос запрещен.

Между городами можно будет передвигаться только по разрешению. Садики и старшеклассники переходят на онлайн-обучение.

Сетевые супермаркеты будут закрыты по воскресеньям.

Сейчас в Турции — священный месяц Рамадан, а с 12 по 16 мая мусульмане обычно пышно и массово празднуют его окончание, поэтому локдаун устроили специально в эти дни, чтобы не дать людям массово собираться,

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