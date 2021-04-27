Стало известно, когда в Украину попадет индийский штамм коронавируса

Главное: В Госпотребслужбе Киева прогнозируют, что индийский штамм коронавируса попадет в Украину уже в конце мая. Сейчас он циркулирует в Индии и Турции.

Детали: Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет «индийский» штамм коронавируса. Об этом он заявил речь шла в эфире канала «Украина 24».

Сейчас этот вирус циркулирует в Индии и Турции.

По словам Рубана, новый штамм коронавируса попадет в Украину, когда украинцы начнут возвращаться из отпусков. Он прогнозирует, что «индийский» штамм попадет в Украину в конце мая.

«После праздников будет рост заболеваемости, но естественный, незначительный. Большая тревога, что в Индии и Турции фиксируется новый штамм, который будет у нас в конце мая, потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Он бушует в этих странах, большой показатель летальности и инфицирования», — сказал он.

Об «индийском» штамме коронавируса стало известно в начале апреля 2021 года. Этот штамм вируса имеет две мутации, которые помогают ему прикрепляться к клеткам человека. Этот штамм уже начали фиксировать в Европе, например в Италии и Британии.

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