Британский диетолог рассказала, как отличить патологическое истощение от простой усталости

Главное: Диетолог поведала, как определить патологическое истощение организма. Основной признак – настроение человека.

Детали: Как различить патологическое истощение организма от усталости? Об этом рассказала британский диетолог Кларисса Ленхерр.

Специалист говорит, что следует обратить внимание на изменение настроения человека, которое является основным признаком «выгорания».

Медик отмечает: «Наше истощение проявляется в отстраненности, тревожности, депрессии. Также это усталость, которая не проходит после полноценного сна».

По ее словам, необходимо обратить внимание на мозговой «туман», когда человеку сложно думать и рассуждать, а также наблюдаются проблемы с концентрацией.

Эксперт обращает внимание: «Об истощении говорят и резкие колебания веса на фоне переутомления. О нем скажет и состояние кожи: если она стала сухой и тусклой, это уже повод для беспокойства».

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