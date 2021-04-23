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Новости > Представители УПЦ на встрече Совета Церквей с Премьер-министром обговорили празднование Пасхи

Представители УПЦ на встрече Совета Церквей с Премьер-министром обговорили празднование Пасхи

Александра Кудрявцева
23.04.21 19:17
163
Представители УПЦ на встрече Совета Церквей с Премьер-министром обговорили празднование Пасхи

Главное: Представители Украинской Православной Церкви сегодня приняли участие во встрече Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, Украинскую Православную Церковь на встрече представлял епископ Виктор (Коцаба), которого сопровождал заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости соблюдения религиозными организациями карантина и рекомендаций, касающихся проведения пасхальных богослужений.

«Мы ценим, что представители религиозных организаций делают все для соблюдения карантинных норм. Правительство со своей стороны и впредь будет прилагать все усилия для того, чтобы государственная политика в сфере религии была эффективной, результативной и направленной на реализацию соответствующих прав и свобод граждан», — отметил Премьер-министр.

По мнению Дениса Шмыгаля, в случае большого количества верующих «идеально проводить богослужения на открытом воздухе, поскольку так можно обеспечить надлежащее расстояние между людьми».

Епископ Виктор в своем выступлении отметил важность для верующих людей должным образом отпраздновать праздник Воскресения Христова, и поддержал проведение богослужений на открытом воздухе.

Также владыка затронул тему необходимости поддержки государством института традиционной семьи, акцентировал внимание на недопущении распространения гендерной политики в учебно-воспитательном процессе, которая противоречит Священному Писанию и нормам морали, и вызывает сопротивление верующих людей.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся церковно-государственных отношений, в частности, вопросы медицинского, военного и пенитенциарного капелланства, семейной политики государства, путей преодоления демографического кризиса, сотрудничества религиозных общин и местных органов власти после административной реформы.

В тему: В сети доступен текст службы Вербного воскресенья — Входа Господня в Иерусалим.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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