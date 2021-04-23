Кремль своеобразно отреагировал на предложение Зеленского о встрече на Донбассе

Главное: Россия предложила Германии, Франции и Украине провести встречу непосредственно в зоне конфликта на Донбассе.

Детали: Представитель Кремля Дмитрий Козак написал советникам стран нормандского формата письмо, в котором предложил встретиться до 27 апреля на Донбассе и обсудить вопросы перемирия. Как сообщает Lenta.ru, при этом он также указал в качестве участников «представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Он призвал участников переговоров к конструктивному, открытому и честному обсуждению возможных решений по реализации Минских соглашений.

Детали: 20 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».

В ответ Путин предложил встретиться в Москве «в любое удобное время», но наотрез отказался обсуждать проблему Донбасса.