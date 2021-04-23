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Новости > Минфин предложил снизить стоимость автомобилей, за которые необходимо платить налог

Минфин предложил снизить стоимость автомобилей, за которые необходимо платить налог

Александр Панько
23.04.21 15:59
413
Минфин предложил снизить стоимость автомобилей, за которые необходимо платить налог

Главное: Минфин подал законопроект о взимании налога на все автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть составляет более 1,2 млн грн.

Детали: Министерство финансов Украины предлагает расширить базу обложения транспортным налогом. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, облагать налогом на транспорт предлагается все автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 млн грн (около $43 тыс.).

По задумке чиновников, в таком случае владельцу придется на протяжении 5 лет платить по 25 тыс. грн в год.

В тему: С 1 июля 2015 года в Украине ввели транспортный налог в размере 25 тыс. грн на роскошные автомобили с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет.

Тэги: налог, Министерство финансов Украины, транспорт, налогообложение, законопроект, транспортный сбор, авто, новости Украины

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