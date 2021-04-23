Минфин предложил снизить стоимость автомобилей, за которые необходимо платить налог

Главное: Минфин подал законопроект о взимании налога на все автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть составляет более 1,2 млн грн.

Детали: Министерство финансов Украины предлагает расширить базу обложения транспортным налогом. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, облагать налогом на транспорт предлагается все автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 млн грн (около $43 тыс.).

По задумке чиновников, в таком случае владельцу придется на протяжении 5 лет платить по 25 тыс. грн в год.

В тему: С 1 июля 2015 года в Украине ввели транспортный налог в размере 25 тыс. грн на роскошные автомобили с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет.