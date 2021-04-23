В НБУ спрогнозировали, когда в Украине ослабят карантин

Главное: По прогнозам НБУ, в первом полугодии в Украине сохранится адаптивный карантин. А ослабление текущих ограничений ожидается уже с мая.

Детали: Обновленный макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии 2021 года. Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины (апрель 2021 года).

Ожидается ослабление текущих ограничений уже с мая.

По базовому сценарию ожидается, что в условиях жесткого карантина («красные зоны») одновременно будут находиться не более 13 областей, и постепенно их количество будет сокращаться. В таких условиях влияние всех карантинных ограничений, применявшихся в первом полугодии, на годовой ВВП оценивается в −0,5-0,6 п.п.

«В дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдения требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения», — говорится в прогнозе.

Как отмечается в обзоре, введение всеукраинского локдауна в январе и карантинных ограничений «красных зон» в ряде регионов в марте 2021 года негативно сказалось на экономической активности. НБУ оценивает влияние мартовских ограничений на годовой реальный ВВП в −0,1 п. п. Влияние январского локдауна оценивалось в −0,2 п. п.

Как отметили в НБУ, в марте жесткие карантинные ограничения были введены не по всей стране и на неполный месяц — со второй половины марта в красных зонах находилось 10-12 областей и г. Киев, совокупный вес которых в ВВП составлял 50-60%.

Также бизнес и население в отличие от локдауна предыдущего года в значительной степени приспособились к условиям карантина, в том числе благодаря онлайн-торговле и услугам доставки.

«Кроме того, сами ограничения не являются такими жесткими как в прошлом году — разрешена торговля по предзаказу, индивидуальные услуги по записи, передвижение общественным транспортом по спецпропускам и тому подобное», — говорится в обзоре.

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