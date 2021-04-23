В месте исчезновения подлодки у берегов Бали обнаружен неопознанный объект

Главное: Спасатели обнаружили в месте пропажи индонезийской подводной лодки KRI Nanggala-402 неопознанный объект. Пока еще сохраняется возможность спасти 53 моряков.

Детали: Рядом с местом пропажи подводной лодки Военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala-402 обнаружен неопознанный объект. Как сообщает The Guardian со ссылкой на начальника штаба ВМС адмирала Юдо Маргоно, объект с высоким магнетизмом находится ориентировочно на глубине 50-100 метров.

Власти надеются, что это и есть пропавшая подлодка, и сейчас в этот район направляется корабль с эхолокатором, чтобы проверить их догадки.

Отметим, что на данный момент количество кислорода на субмарине осталось на одни сутки.

В тему: 21 апреля 2021 года подводная лодка с 53 моряками пропала без вести у берегов острова Бали в Индонезии. По предварительным данным она находится без связи на глубине 700 метров.

На следующий день стало известно, что запаса воздуха на ней хватит на 72 часа.