В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли более 60 человек

Главное: Более 60 человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии. Все они в большинстве своем были пожилыми людьми с тяжелыми заболеваниями.

Детали: В Швейцарии зафиксированы 64 летальных исхода среди тех, кто получил вакцину от коронавируса. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic, средний возраст умерших — 82 года, у большинства были серьезные сопутствующие заболевания.

При этом доказательств прямой связи между прививками и смертями на данный момент нет. В основном летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей.

По данным швейцарского ведомства, к 20 апреля в стране выявили 1485 случаев побочных эффектов, которые могли появиться из-за вакцин. Известно, что из них 706 случаев связаны вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 761 — с препаратом Moderna.

При этом только серьезными считаются около 36% от всех случаев побочных проявлений.

По данным издания, на сегодняшний день в Швейцарии сделали около 2,1 миллиона прививок от коронавируса. Около 780 тыс. человек уже получили обе дозы вакцин.

В тему: По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, количество побочных реакций на вакцину от коронавируса в Украине не превышает 0,5%.