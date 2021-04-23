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Новости > В Украину доставили южнокорейскую вакцину от коронавируса

В Украину доставили южнокорейскую вакцину от коронавируса

Агата Кловская
23.04.21 11:47
137
В Украину доставили южнокорейскую вакцину от коронавируса

Главное: В Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса AstraZeneca. На этот раз производитель не Индия, а Южная Корея.

Детали: В Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это вакцина южнокорейского производства. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Самолет с вакциной прибыл в аэропорт «Жуляны» в Киеве около 8:45. Новая партия состоит из 367 200 доз вакцины. Они были поставлены в рамках инициативы COVAX.

«Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается», — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Южнокорейскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Украине 20 апреля. Изначально ожидалось, что вакцина будет доставлена в страну 22 апреля, однако сроки сместились.

Также сообщалось, что Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Речь идет об участии в Европейском механизме распределения вакцин. В частности, продолжаются переговоры с Польшей.

Отметим, вакцина южнокорейского производства является однотипной к препарату Covishield, которым ранее в Украине прививали население. Таким образом этой вакциной планируют сделать вторую прививку тем гражданам, которые были привиты Covishield.

В тему: Украинцев начали прививать вне очереди: стало известно, что для этого нужно.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, Украина, общество, Виктор Ляшко, коронавирус, вакцина от коронавируса, AstraZeneca

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