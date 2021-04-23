В УПЦ проведут кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре» в онлайн-формате

Главное: Православный фестиваль документального кино «Международная Киноассамблея на Днепре» в этом году пройдёт в онлайн-формате.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», с 23 по 30 мая лучшие христианские документальные фильмы, созданные в 2020 и 2021 годах в разных странах, будут выложены в свободном доступе.

«За 12 лет своего существования „Киноассамблея“ стала авторитетным международным форумом кинематографистов, в котором участвуют фильмы эталонного качества. В разные годы именно на нашем фестивале состоялись премьерные показы многих фильмов, которые позже получали различные награды на других международных кинофорумах. Для участия в „Киноассамблее“ в Днепр приезжали такие звёзды кинематографа, как Криштоф Занусси, Ада Роговцева, Йован Маркович, Александр Столяров, Игорь Калядин, фольклорист Виктор Захарченко и другие», — поделился генеральный директор кинофестиваля, заслуженный работник культуры Украины, протоиерей Игорь Собко.

В организации фестиваля принимают участие режиссёры Сербии, Швеции и Украины.

Председателем жюри выступит писатель, продюсер, режиссёр Николай Пороховник. Вместе с ним лучшие фильмы определят специалисты из Армении, Беларуси, Сербии, Украины и Швеции.

К участию в фестивале приглашаются украинские и зарубежные государственные и независимые кино- и телекомпании. Принимаются документальные фильмы, отражающие духовно-нравственную жизнь общества, повествующие о людях и их духовном развитии, об истории, культуре, музыке и спорте, о святых местах планеты, о красоте окружающего мира и экологических проблемах.

За 11 лет работы фестиваля в нём приняли участие режиссёры-документалисты из Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Египта, Македонии, Молдовы, Польши, России, Сербии, США и Швеции.

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