Стало известно, что делали правоохранители в «офисе Коломойского»

Главное: В СБУ подтвердили, что обыски в бизнес-центре Millenium прошли в рамках расследования о растрате имущества ПАО «Центрэнерго» на сумму почти 225 млн гривен. По данным журналистов, в результате следственных действий ничего не было изъято.

Детали: СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО «Центрэнерго» на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства, по мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн.

22 апреля сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов этого уголовного производства, в результате которых были изъяты электронные носители информации и документы ПАО.

Следственные действия продолжаются.

В свою очередь, по данным журналистки Татьяны Козыревой, в ходе обыска, который начался в 20:30 и закончился в 1:30 ночи 23 апреля, ничего не было изъято. «Ничего, ни флешки, ни сервера, ни распароленного компьютера. Но картинка красивая — силовики с нашивками СБУ, оружие, офис Коломойского», — написала она на своей странице в Facebook.

В тему: Об обысках СБУ в бизнес-центре «Миллениум», где, как утверждается, расположен офис бизнесмена Игоря Коломойского, стало известно вечером 22 апреля. По данным СМИ, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала четыре разрешения на обыски (по количеству приемных народных депутатов, которые расположены в здании). Речь идет о причастности фирм к возможным преступлениям в компании «Центрэнерго».