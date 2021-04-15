В Церкви утвердили новые богослужебные тексты новомученикам

Главное: Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 13 апреля утвердил решение о новых богослужебных текстах.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, утверждены новые тропари, кондаки и молитвы нескольким новомученикам Русской Православной Церкви.

К общецерковному богослужебному употреблению утверждены:

тропарь, кондак и молитва священномученику Никите, епископу Орехово-Зуевскому;

тропарь, кондак и молитва священномученику Серафиму, епископу Дмитровскому;

тропарь и кондак священномученику Константину Некрасову, пресвитеру;

тропарь, кондак и молитва преподобномученику Никону (Беляеву);

тропарь, кондак и молитва священноисповеднику Феодосию, епископу Коломенскому и Бронницкому.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви заявил о невозможности сослужения с рукоположенным при участии представителей ПЦУ епископом Фанара.

Священный Синод отметил, что «этим событием углубляется раскол в православном мире, причиненный действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея».

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