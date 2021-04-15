Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Весь цивилизованный мир находится рядом с Украиной, – Акопян

Весь цивилизованный мир находится рядом с Украиной, – Акопян

Александр Панько
15.04.21 15:39
657
Весь цивилизованный мир находится рядом с Украиной, – Акопян

Главное: Украинский обозреватель Марат Акопян считает, что Украина достойно повела себя во времена конфликта в Нагорном Карабахе и сегодня весь цивилизованный мир находится на ее стороне.

Детали: На Востоке Украины мы имеем дело с очередным витком агрессии против нашей страны. И сегодня весь цивилизованный мир рядом с Украиной демонстрирует Кремлю необходимость вернуться в конструктивное русло. Как сообщает AnalitikaUA.net, по мнению украинского обозревателя Марата Акопяна, агрессору будет доходчиво истолковано о бесперспективности деструктивной тактики.

Отвечая в интервью 1in.am на вопрос о взаимосвязи осенней войны в Карабахе и обострения на Востоке Украины, эксперт отметил, что сам факт возникновения такого вопроса, является влиянием российского информационного контента на Армению. «Каждая страна решает свои задачи, в случае с Украиной, необходимо учитывать, что мы противостоим внешней агрессии и решаем вопрос восстановления суверенитета над всей международно-признанной территорией страны. Украина развивает сотрудничество с рядом стран, это не только Турция, о чем трубят вещающие в Армении российские СМИ. Для развития ВПК страны, Украина заключила договора с теми партнерами, с помощью которых возможно в короткие сроки решать задачи модернизации существующего вооружения и обретения новых необходимых видов», — рассказал Акопян, подчеркнув, что каждая страна руководствуется своими интересами и вольна двигаться в том направлении, которое считает наиболее оптимальным.

«Что касается официального Киева, то развитие отношений с международными партнёрами, строится лишь на глубоко анализируемой взаимовыгодной основе», — добавил эксперт.

Возвращаясь к теме взаимоотношений Киева и Еревана, он отметил, что уже неоднократно ряд экспертов указали на подчеркнутую нейтральность Украины в дни второй карабахской войны. «Украина даже авиасообщение прервала лишь на короткий период, и давала возможность людям имеющим право жить и работать в стране свободно приезжать в Киев, чего я не заметил например в поведении РФ, которая называет себя стратегическим партнером Армении. Ереван до сих пор публично не оценил этот позитивный шаг Киева, поверьте эта нейтральность была продемонстрирована в довольно сложный для самой Украины период», — заявил Акопян.

«Я в своем недавнем интервью, другому изданию ArmDaily.am, призвал МИД Армении динамично реагировать на изменившуюся ситуацию в мире и регионе, в частности. Сейчас не сентябрь 2020, сейчас апрель 2021 и то, что казалось невозможным еще осенью, возможно сейчас», — заключил эксперт.

В тему: В середине 2020 года Марат Акопян заявил о необходимости глубокого переосмысления отношений Армении и Украины.

Тэги: Украина, Армения, конфликт, Нагорный Карабах, Марат Акопян

Комментарии

Статьи

15.04.21 09:15

Клоун в гостях у султана-2

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
11.04.21 08:34

«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Под «крышей» главы ГФС Мельника: концерн «Галнафтогаз» и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн
15.04.21 13:52

Под «крышей» главы ГФС Мельника: концерн «Галнафтогаз» и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн

Автор: ОРД

Выбор редакции
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.04.21 16:47

В Церкви утвердили новые богослужебные тексты новомученикам
15.04.21 16:30

На Буковине верующие УПЦ призвали власть защитить их от нападок активистов ПЦУ
15.04.21 16:24

Ответ будет неотвратимым: в России отреагировали на новые санкции со стороны США
15.04.21 16:16

В США уверены, что Украина отобьет атаку российских войск
15.04.21 16:08

Россия заявила, что запустит «Северный поток – 2» уже летом
15.04.21 15:57

США вводят дополнительные санкции против России и высылают дипломатов
15.04.21 15:25

В УПЦ считают, что что вопрос автокефалии не должен решаться при вмешательстве политиков
15.04.21 15:01

Из-за аварии пять городов Донбасса испытывают проблемы с водой
15.04.21 14:55

На Буковине верующие построили новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ
15.04.21 14:35

Зеленский летит в гости к Макрону. Меркель намерена сообразить с ними на троих
15.04.21 16:24

Ответ будет неотвратимым: в России отреагировали на новые санкции со стороны США
15.04.21 16:16

В США уверены, что Украина отобьет атаку российских войск
15.04.21 15:57

США вводят дополнительные санкции против России и высылают дипломатов
15.04.21 14:35

Зеленский летит в гости к Макрону. Меркель намерена сообразить с ними на троих
15.04.21 14:06

Стали известны подробности исчезновения 2-летнего мальчика под Киевом. Ребенка нашли
15.04.21 13:55

В Минздраве рассказали, когда нам ждать вакцину Pfizer
15.04.21 12:49

Под Киевом пропал 2-летний мальчик. К поискам привлекли авиацию
15.04.21 12:22

Ради комфорта Зеленского в центре Киева отключили светофоры
15.04.21 11:35

В УЕФА готовят революционное решение
15.04.21 11:26

Киевлянам рассказали, когда ждать ослабления локдауна
09.04.21 15:43

Оксана Марченко в новой серии «Паломницы» затронула самую больную тему для большинства украинцев
09.04.21 16:58

В ответ на просьбу Кличко Шмыгаль намекнул на его некомпетентность
09.04.21 18:59

Главные новости за 9 апреля 2021 года
09.04.21 16:50

Митрополит УПЦ объяснил, что необходимо для истинной веры
09.04.21 20:13

Украинцев предупредили о «потенциально опасных» заморозках
10.04.21 15:37

В ВОЗ дали рекомендацию относительно смешивания разных вакцин от коронавируса
10.04.21 14:55

Предстоятель УПЦ рассказал о монахе, подвиг которого он помнит всю жизнь
08.04.21 21:59

Известный финансист Евгений Пуля предложил удобно конвертировать валюту
10.04.21 15:12

Зеленский просто ревнует Медведчука, что он ведет переговоры с Путиным, - Портников
09.04.21 15:27

Стерненко вышел на свободу
Фото и Видео
Ромны потрясло жуткое преступление
Ромны потрясло жуткое преступление
Ромны потрясло жуткое преступление
Ромны потрясло жуткое преступление
Появилось видео, как в одну из российских школ забрел медвежонок
Появилось видео, как в одну из российских школ забрел медвежонок
Под Киевом пропал 2-летний мальчик. К поискам привлекли авиацию
Под Киевом пропал 2-летний мальчик. К поискам привлекли авиацию
Ради комфорта Зеленского в центре Киева отключили светофоры
Ради комфорта Зеленского в центре Киева отключили светофоры
В Николаевской области произошло смертельное ДТП
В Николаевской области произошло смертельное ДТП
Появилось видео пожара в COVID-больнице на Прикарпатье
Появилось видео пожара в COVID-больнице на Прикарпатье
В Киеве снова горели автомобили
В Киеве снова горели автомобили
В российском селе сгорели пятеро детей: опубликовано видео пожара
В российском селе сгорели пятеро детей: опубликовано видео пожара
У берегов Кении найдены самые древние останки человеческого рода
У берегов Кении найдены самые древние останки человеческого рода
Появилось забавное видео, как в Николаеве злой пассажир бегал «наперегонки» с трамваем
Появилось забавное видео, как в Николаеве злой пассажир бегал «наперегонки» с трамваем
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.