Весь цивилизованный мир находится рядом с Украиной, – Акопян

Главное: Украинский обозреватель Марат Акопян считает, что Украина достойно повела себя во времена конфликта в Нагорном Карабахе и сегодня весь цивилизованный мир находится на ее стороне.

Детали: На Востоке Украины мы имеем дело с очередным витком агрессии против нашей страны. И сегодня весь цивилизованный мир рядом с Украиной демонстрирует Кремлю необходимость вернуться в конструктивное русло. Как сообщает AnalitikaUA.net, по мнению украинского обозревателя Марата Акопяна, агрессору будет доходчиво истолковано о бесперспективности деструктивной тактики.

Отвечая в интервью 1in.am на вопрос о взаимосвязи осенней войны в Карабахе и обострения на Востоке Украины, эксперт отметил, что сам факт возникновения такого вопроса, является влиянием российского информационного контента на Армению. «Каждая страна решает свои задачи, в случае с Украиной, необходимо учитывать, что мы противостоим внешней агрессии и решаем вопрос восстановления суверенитета над всей международно-признанной территорией страны. Украина развивает сотрудничество с рядом стран, это не только Турция, о чем трубят вещающие в Армении российские СМИ. Для развития ВПК страны, Украина заключила договора с теми партнерами, с помощью которых возможно в короткие сроки решать задачи модернизации существующего вооружения и обретения новых необходимых видов», — рассказал Акопян, подчеркнув, что каждая страна руководствуется своими интересами и вольна двигаться в том направлении, которое считает наиболее оптимальным.

«Что касается официального Киева, то развитие отношений с международными партнёрами, строится лишь на глубоко анализируемой взаимовыгодной основе», — добавил эксперт.

Возвращаясь к теме взаимоотношений Киева и Еревана, он отметил, что уже неоднократно ряд экспертов указали на подчеркнутую нейтральность Украины в дни второй карабахской войны. «Украина даже авиасообщение прервала лишь на короткий период, и давала возможность людям имеющим право жить и работать в стране свободно приезжать в Киев, чего я не заметил например в поведении РФ, которая называет себя стратегическим партнером Армении. Ереван до сих пор публично не оценил этот позитивный шаг Киева, поверьте эта нейтральность была продемонстрирована в довольно сложный для самой Украины период», — заявил Акопян.

«Я в своем недавнем интервью, другому изданию ArmDaily.am, призвал МИД Армении динамично реагировать на изменившуюся ситуацию в мире и регионе, в частности. Сейчас не сентябрь 2020, сейчас апрель 2021 и то, что казалось невозможным еще осенью, возможно сейчас», — заключил эксперт.

В тему: В середине 2020 года Марат Акопян заявил о необходимости глубокого переосмысления отношений Армении и Украины.