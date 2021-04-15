Из-за аварии пять городов Донбасса испытывают проблемы с водой

Главное: В Донецкой области произошла авария на трубопроводе. Без воды фактически остались пять городов.

Детали: В Донецкой области произошло крупное ЧП. О нем сообщает КП «Компания Вода Донбасса».

Информируется, что случилась авария на трубопроводе: после заполнения водопровода и выхода на рабочий режим произошел разрыв диаметром 1400 мм второго донецкого водовода (ПК-140) в районе Черевковки.

Сейчас водопровод аварийно остановлен.

Отмечается, что «сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Торецк».

Сейчас бригады ведут подготовительные работы, продолжается режим согласования с организациями, подземные коммуникации которых расположены в районе проведения земляных работ.

Когда возобновится полноценная подача воды – неизвестно.

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