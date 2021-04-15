В Минздраве рассказали, когда нам ждать вакцину Pfizer

Главное: Уже завтра в Украину должна поступить партия вакцины американской компании Pfizer. Ожидаемая партия — 117 тысяч доз.

Детали: Министр здравоохранения Министр Степанов заявил, что в пятницу, 16 апреля, в Украину поступит 117 тысяч доз вакцины американской компании Pfizer в рамках программы COVAX. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

«Мы ожидаем ее завтра. У нас есть соответствующее подтверждение от COVAX, что завтра должно приехать 117 тысяч доз», — заявил Степанов.

Также он добавил, что у Минздрава есть расширенные документы относительно того, куда прибудет самолет, но он пока не готов рассказывать подробную информацию, так как поставки обещали с 15 февраля, но постоянно переносили.

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