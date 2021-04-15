Байден дал очень громкое обещание

Главное: Джо Байден обещает вывести войска из Афганистана. Процесс начнется уже 1 мая.

Детали: Президент США Джо Байден пообещал начать выводить войска из Афганистана. Его цитирует пресс-служба Белого дома.

Ожидается, что процесс начнется уже 1 мая.

Американский президент заявил: «Пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой. США начнут вывод 1 мая. Мы выйдем из Афганистана до двадцатой годовщины терактов 11 сентября».

Он подчеркнул: «Мы не будем уходить в спешке, мы будем делать это ответственно, взвешено и безопасно и это будет происходить в полной координации с нашими союзниками и партнерами».

Джо Байден сказал: «Талибан должен знать: если они атакуют нас во время нашего вывода, мы будем защищаться и защищать наших партнеров всеми доступными нам инструментами».

Глава Белого дома добавил: «Мы попросим другие страны в регионе делать больше для поддержки Афганистана. Прежде всего это Пакистан, а также Россию, Китай, Индию и Турцию. Все они делают значительные ставки на стабильное будущее Афганистана».

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