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Новости > COVID-19 в Украине продолжает «зашкаливать»

COVID-19 в Украине продолжает «зашкаливать»

Александр Панько
15.04.21 08:48
553
COVID-19 в Украине продолжает «зашкаливать»

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 433 человека. Заразились 16 427 людей.

Детали: Коронавирус в Украине не отступает. Данные на четверг, 15 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что заразились еще 16 427 людей. В том числе 628 детей и 383 медработника. Госпитализация понадобилась для 4 229 больных, а выздоровели 11 148 человек.

Проведено 119 615 тестов: методом ПЦР – 51 344, методом ИФА – 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 254.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киев (1 625), а также Харьковской (1 168), Хмельницкой (1 088), Запорожской (1 015) и Днепропетровской (1 005) областях.

Жертвами COVID-19 стали еще 433 человека. С начала пандемии зараза забрала уже 38 658 жизней.

За все время заболели 1 903 765 людей, а выздоровели 1 453 766 человек.

В тему: В НАН рассказали, кто в Украине чаще других болеет коронавирусом.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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