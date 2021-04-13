В ВОЗ назвали пугающую статистику смертности от коронавируса

Главное: Согласно данным ВОЗ, на протяжении последних нескольких недель в мире наблюдается рост новых случаев коронавируса. Также растет и число летальных исходов.

Детали: Всемирная организация здравоохранения в течение последних семи недель наблюдает рост новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Габреисус.

Также в течение последних четырех недель наблюдается рост летальных случаев от COVID-19.

«В январе и феврале в мире наблюдалось снижение количества случаев заболевания в течение шести недель подряд. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель и рост смертей в течение четырех недель», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается в странах Азии и Ближнего Востока.

«И это несмотря на то, что на сегодня во всем мире сделано 780 млн прививок вакциной. Не заблуждайтесь, вакцины — жизненно важный и мощный инструмент, но они не единственный инструмент», — подчеркнул Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что нужно придерживаться социального дистанцирования, носить маски, мыть руки, а также проводить тестирование и отслеживание контактов.

«Изоляция, карантин — все это работает, чтобы остановить инфекцию и спасти жизни», — добавил он.

В тему: По самым оптимистическим прогнозам, карантин в Украине продлится минимум до конца 2021 года. А к нормальной жизни человечеству будет вернуться крайне трудно.