Киевлянам рассказали, когда начнется прием первоклашек в школы

Главное: Прием первоклассников в киевские школы планируют начать в мае. Изначально прием первоклассников должен был начаться 12 апреля.

Детали: В Киеве планируют возобновить прием первоклассников в школы в мае. Сейчас прием в первые классы приостановили из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Киева Валентин Мондриевский в Facebook.

Он отметил, что изначально прием первоклассников должен был начаться сегодня, 12 апреля.

«Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников — прием в школы начнется в мае... О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем... Как только ситуация стабилизируется приемная комиссия сможет восстановить безопасный прием», — отметил Мондриевский.

В тему: На прошлой неделе Департамент образования и науки КГГА объявил, что прием первоклассников в столичных школах приостановлен.