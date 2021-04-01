Путин выдвинет ультиматум по Донбассу Меркель и Макрону, — политолог

Президент РФ Владимир Путин не хочет вести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за санкций в отношении главы партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Такое предположение сделал политолог Сергей Марков, сообщает «112 Украина».

Как он отметил, Зеленский разгромил финансовую и медийную корпорацию Медведчука — единственного человека в Украине, которому Путин верит, поэтому вести переговоры с Зеленским означало бы поощрить его. Марков также сказал, что Путин поступит ультимативно, если призовет Меркель и Макрона привели в чувство Зеленского, поскольку нагнетание напряженности происходит по вине украинской власти, которую контролируют США. Путин потребует от Франции и Германии взять на себя ответственность и признать Украину виновной за срыв соглашений, считает политолог.

Марков полагает, что Россия намерена возобновить вещание русскоязычных каналов в Украине, что может привести к свержению проамериканского режима.

Марков отметил, что многое зависит от жесткости ультиматума Путина. Чем жестче он будет, тем выше вероятность, что Запад пойдет на уступки, пишет eadaily.com.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва согласовывает с Берлином и Парижем встречу Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, в ходе которой они обсудят конфликт на Донбассе без участия Владимира Зеленского.