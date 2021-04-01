87-й округ: власть Зеленского все больше похожа на власть Януковича, — Цыбулько

Довыборы в 87-м округе не имели никакой интриги, поскольку бесспорный лидер избирательной гонки был давно известен. Об этом написал политический эксперт Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook, сообщает «Эспресо».

В пользу победы кандидата от партии «За майбутнє» Александра Шевченко свидетельствовали социологические опросы, проведенные 15 марта группой «Рейтинг». Александр Шевченко набирал 30,2%, Руслан Кошулинский от «Свободы» — 27,6%, а Василий Вирастюк от «Слуги народа» — 26,9%.

«Результат был очевиден, еще и потому, что Кошулинский и Вирастюк -„парашютисты“. На избирательных округах, на которых преобладает сельское население, „чужаки“ не имеют шансов на успех в борьбе с кандидатами, которые воспринимаются населением, как свои, родные », - написал Цыбулько.

Победу представителя «За майбутнє» подтвердили и экзит-полы: Александр Шевченко набрал 32,4%, Руслан Кошулинский — 31,6%, Василий Вирастюк — 29,4%.

Как отметил Цыбулько, власть в свойственной ей манере решила закрыть глаза на очевидные факты и включила дурака, читай «админресурс»: «Фиктивное заминирование, фальшивые сообщения. То председатель комиссии куда-то исчез, то окружная комиссия принимает только те протоколы, где побеждает Вирастюк или Кошулинский, все остальные отправляют на уточнение».

«Затягивание с подсчетами голосов, „чернуха“ во время кампании против Шевченко и Кошулинского, „клоны“ и манипуляции на участках... Власть Зеленского все больше ассоциируется с худшими традициями Януковича, и всем известно, чем это все может закончиться», — считает эксперт.