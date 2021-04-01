Андрусив: СНБО выполняет роль «ширмы» для Зеленского

Исполнительный директор Киевской школы государственного управления, аналитик, кандидат политических наук и общественный деятель Виктор Андрусив считает, что СНБО выполняет роль «ширмы несостоятельности» президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в беседе с шеф-редактором информационно-аналитического портала «Хвиля» Юрием Романенко, сообщает World News.

«Это ширма его несостоятельности. Но с другой стороны, давай так скажем по понятному — выполняет ли сегодня СНБО роль его яиц? Нет. То есть это не его яйца. Он как президент на самом деле, он должен был быть этим лидером, этим драйвером. В конце концов, у него есть СБУ. Так или иначе, у него есть тот же Аваков. Они работают, полное понимание, поддержка есть. Баканов и Венедиктова — это вообще его люди. Так как это, ты имеешь органы, которыми ты ничего не можешь делать, и ты идешь в другой орган, и вы там принимаете какие-то решения, на которых ты сидишь как один из участников этого совещания. Так в том твое лидерство? Куда ты ведешь?», — сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас Зеленский входит в «суперимитационный период», якобы показывая положительные изменения в Украине.

«Он рассказывает, что мы выполняем какую-то программу... Послушай, то что ты Медведчука пресанул, это вообще не было частью твоей программы. Ты выполняй то, что у тебя в программе написано. Ты написал налог на вывод капитала — где он? Вот тебе пример. Какой-то товарищ Гетманцев тебя вот так вот может разводить уже пару лет», — объяснил аналитик.