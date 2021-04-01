В Киеве искали взрывчатку во всех больницах

Главное: В столичную полицию поступило сообщение о минировании больницы. Проверять пришлось все киевские медучреждения, поскольку злоумышленник не указал ни адрес, ни отделение.

Детали: В Киеве неизвестный заминировал больницы. Об этом сообщает «Сегодня».

Как отмечается, сегодня утром стало известно о «минировании» здания клинической больницы № 7. В Муниципальной варте Киева сообщили, что проводилась эвакуация персонала и пациентов больницы.

«Взрывоопасных предметов не было обнаружено», — написали позже в Сети.

А вот в полиции Киева сообщили, что взрывчатку искали во всех столичных больницах.

«Утром на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о том, что в одном из помещений киевской больницы заложена взрывчатка. В сообщении не указаны: ни адрес, ни район, ни название больницы. Поэтому проводится проверка всех больницы Киева. В данный момент проверка продолжается», — сообщили в полиции Киева.

Там пока не смогли сказать, проводится ли при этом эвакуация пациентов.

В тему: В июне 2019 года в Киеве «заминировали» все роддома, продуктовые супермаркеты и крупные ТРЦ.