Украинские врачи провели уникальную операцию

Главное: Уникальную медицинскую операцию провели в Запорожье. Она длилась пятнадцать часов.

Детали: Медики Запорожской областной клинической больницы провели уникальную операцию. О ней поведали сами врачи.

Информируется, что они хирургическое вмешательство по протезированию восходящей дуги аорты и замены артериального клапана длилось пятнадцать часов.

В больнице сообщили: «Во вторник, 30 марта, провели протезирование восходящей дуги аорты и сонной артерии мужчине, который внезапно оказался в больнице с тяжелым диагнозом».

Как стало известно, что накануне с разрывом аорты госпитализировали 39-летнего мужчину: он занимался в спортзале и при взятии штанги у него разорвалась аорта. Его забрали в больницу с подозрением на инсульт.

Медики говорят: «При комплексной диагностике пациенту установили диагноз. Мужчине требовалась срочная операция».

Врачи сообщают: «Из-за того, что транспортировка пациента была невозможной в Киев, из столицы прибыла команда врачей во главе с одним из ведущих специалистов по патологии аорты Украины и заведующим отделением хирургического лечения патологии аорты Национального института сердечнососудистой хирургии им. Н.Н. Амосова Кравченко Виталием Ивановичем».

Один из медиков, проводивших операцию, рассказал следующее: «В ходе операции был остановлен кровоток и запущено искусственное кровообращение, а температура тела была охлаждена до 22 градусов. Это все необходимо для того, чтобы врачи максимально быстро провели операцию на аорте и затем «оживили» пациента. Эта уникальная операция – единственный шанс на жизнь».

В больнице говорят, что сейчас пациент находится под наблюдением медиков. Ему предстоит длительная реабилитация, после чего он сможет жить полноценной жизнью.

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