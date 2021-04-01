Сборная Украины опозорилась в матче с Казахстаном в отборе на ЧМ

Главное: В третьем туре отбора на Чемпионат мира по футболу сборная Украины в Киеве принимала Казахстан. Подопечные Андрея Шевченко снова сыграли вничью — 1:1.

Детали: Сборная Украины по футболу сыграла свой третий поединок в отборе на Чемпионат мира 2022 года. Соперниками подопечных Андрея Шевченко была сборная Казахстана.

После неудачи с Финляндией, украинцы были полны решимости взять реванш в этом поединке, и решимость Шевченко была видна в стартовом составе. С двумя чисто выраженными форвардами наша команда не выступала очень давно.

И поначалу это приносило свои плоды: хозяева поля подолгу держали мяч в своих ногах, создавали моменты и уже на двадцатой минуте встречи Яремчук открыл счет после ювелирной передачи Зинченко. До перерыва украинцы могли забивать еще несколько мячей, но не повезло.

Вторая половина встречи проходила примерно в том же ключе — наши ребята атаковали, создавали моменты, но... умудрились пропустить. На 59-й минуте Оразов красивым обводящим ударом поразил ворота Трубина после стремительной контратаки.

После пропущенного гола подопечные Шевченко долго не могли прийти в себя, а когда оклемались, было уже поздно. В итоге — ничья 1:1.

В параллельном поединке нашей группы Франция на выезде обыграла Боснию со счетом 1:0.

Турнирная таблица:

1. Франция — 3 игры / 7 очков;

2. Украина — 3 / 3;

3. Финляндия — 2 / 2;

4. Босния и Герцеговина — 2 / 1;

5. Казахстан — 2 / 1.

В тему: Несколько дней назад наша команда не смогла обыграть дома Финляндию — 1:1.