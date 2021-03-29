В Минздраве обещают украинцам еще одну вакцину от коронавируса

Главное: Совсем скоро Украина может получить партию вакцины из Америки. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что мы можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина скоро может заключить договор на поставку вакцин из США. Об этом сообщает «корреспондент».

При этом он не стал сообщать подробности из-за конфиденциальности соглашения.

«Единственное, что я могу сказать, — буквально в ближайшие дни... вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. Что касается американских вакцин, мы настойчиво это делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. С лета прошлого года», — рассказал Степанов в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, вел ли переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава Минздрава добавил, что во время переговоров в прошлом году поставщики предлагали предоставить вакцину в четвертом квартале 2021 года, но украинская сторона смогла договориться о более ранних поставках препарата AstraZeneca и Sinovac.

Степанов не стал говорить, о какой американской вакцине речь, уточнив, что «можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире».

В тему: В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе.