Погода готовит украинцам неприятный сюрприз в последний день марта

Главное: В ближайшие дни погода в Украине не порадует. Ожидаются дожди и прохлада.

Детали: В ближайшие дни в Украине сохранится не очень теплая погода. В Гидрометцентре говорят, что ожидаются дожди.

Синоптики информируют, что к среде, 31 числу, похолодает.

Днем будет 9-17 тепла, а ночью от минус 3 до плюс 7. Отметим, что комфортные условия небесная канцелярия подарит лишь жителям Закарпатья.

При этом в западных и северных областях пройдут дожди. Накануне даже может идти мокрый снег.

В Киеве днем ожидается 11-13 тепла, а вот ночью будет лишь плюс 1-3. В ближайшие несколько дней будут идти дожди.

Карта погоды:

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