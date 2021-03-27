Как оказалось, африканские слоны могут исчезнуть

Главное: В Африке вымирают слоны. Исчезнуть могут как лесные, так и саванные животные.

Детали: В Африке назревает катастрофа. Как передает ВВС, на «черном континенте» могут исчезнуть все слоны.

Отмечается: «Лесные слоны находятся на грани полного исчезновения, а саванный слон помещен в список вымирающих в международной Красной книге».

Стало известно следующее: «За последние тридцать лет число лесных слонов сократилось более чем на 86%».

Отмечается: «Численность их сородичей в саванне сократилась как минимум на 60% за последние полстолетия».

Специалисты считают, что главными причинами вымирания является браконьерство с целью добычи слоновой кости и сокращение мест обитания.

Сейчас по официальным данным в Африке осталось 415 тысяч слонов.

В тему: В одной из африканских стран начался мор слонов.