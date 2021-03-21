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Новости > На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы

На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы

Александр Панько
21.03.21 15:11
960
На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы

Главное: В полтавской области в городе Лубны нетрезвый мужчина устроил переполох. Забравшись на крышу школы, он, таким образом, пытался поскорее добраться домой.

Детали: В Лубнах Полтавской области вечером 18 марта мужчина вылез на крышу местной школы, потому что хотел как можно быстрее «телепортироваться» домой. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции области Юрий Сулаев.

Так, о странном мужчине сообщили местные жители. Полицейским, спасателям и медикам, которые сразу приехали на место инцидента, удалось убедить мужчину спуститься по пожарной лестнице с крыши на землю. На их переговоры ушло несколько минут.

Впрочем, когда он спустился на землю, оказалось, что горожанин в состоянии алкогольного опьянения. Копам 34-летний мужчина объяснил, что укорачивать себе жизнь не собирался. А свои действия аргументировал тем, что хотел попробовать как можно быстрее телепортироваться домой.

«На этот раз „телепортации“ успешно выполнили работники полиции, которые доставили мужчину домой. Но могло быть и иначе. Ведь алкоголь до добра не приводит», — подчеркнул Сулаев.

В тему: В марте 2019 года на вокзале в Киеве неадекватный мужчина устроил кровавую «комедию».

Тэги: общество, происшествие, Полтава, Полтавская область, новости Украины, Лубны

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