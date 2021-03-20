Погода продолжит шокировать украинцев и на следующей неделе

Главное: Потепление в Украине откладывается. Такой прогноз дали синоптики.

Детали: В первую половину следующей недели, 22-24 марта, погода в Украине не улучшится. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят о дождях и мокром снеге в южных и восточных областях, а также в Крыму. На остальной территории страны временно будет без осадков, но ожидается облачная погода.

Не стоит ждать и потепления. Днем будет от 0 до плюс 5, а ночью от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве должно быть сухо: днем ожидается 3-5 тепла, а ночью 1-3 мороза.

Карта погоды:

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