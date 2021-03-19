Для детей создадут специальный Instagram

Главное: Для детей запустят специальную версию Instagram. Ее разрабатывает Facebook.

Детали: У детей будет своя версия социальной сети Instagram. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что сейчас над ней работает компания Facebook.

Ожидается, что ее пользователями станут те, кому еще нет тринадцати лет.

Как известно, «взрослая» версия Instagram разрешает быть ее пользователем лишь тем, кому не меньше тринадцати лет.

Представитель Facebook Джо Осборн поведал: «Мы работаем над созданием дополнительных продуктов, которые подходят для детей и управляются родителями».

Сообщается, что детская версия Instagram будет схожа с приложением Messenger Kids, которая работает в Facebook.

Информируется, что главным отличием будет присутствие ряда средств родительского контроля.

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