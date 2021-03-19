Эксперты фиксируют катастрофический отток медицинского персонала на фоне эпидемии коронавируса в Украине

Главное: С начала прошлого года медицинская сфера Украины потеряла около 100 тыс. врачей и медицинских работников. Из них около 5 тысяч подали заявки в польское агентство по трудоустройству.

Детали: По оценкам экспертов, из Украины с начала 2020 года, уехали более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Как сообщается на официальном сайте Центра Разумкова со ссылкой на отчет «Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы», еще почти 34 тыс. медиков преимущественно пенсионного и предпенсионного возраста уволились с работы.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в стране не хватало 33707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. А, по данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020-го в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировались только более тысячи.

На фоне катастрофической ситуации с медицинскими кадрами в стране были зарегистрированы 28,4 тыс. безработных медиков, тогда как в 2019 году эта цифра составила 17 тыс. человек.

Количество зарегистрированных вакансий, по состоянию на 1 ноября 2020 г в сфере здравоохранения составляло 27,7 тыс.

Отмечается, что 2 тыс. украинских врачей и 3 тыс. медсестер подали заявки в польское агентство по трудоустройству. При этом Польша пошла на беспрецедентные шаги, приняв так называемый «ковидный акт», которым отменил обязательную нострификацию дипломов украинских и белорусских врачей.

В тему: Украинские медики начали массово заражаться коронавирусом еще во время первой волны весной 2020 года.