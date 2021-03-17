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Новости > Сегодня в Украине заработали обновленные правила дорожного движения

Сегодня в Украине заработали обновленные правила дорожного движения

Александр Панько
17.03.21 09:29
558
Сегодня в Украине заработали обновленные правила дорожного движения

Главное: 17 марта вступили в силу изменения в законодательство, регламентирующее нарушение правил дорожного движения. В частности, повышаются штрафы и ответственность за вождение в нетрезвом виде, а также предоставляются дополнительные права патрульным полицейским.

Детали: С сегодняшнего дня в Украине заработал закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба Департамента коммуникации МВД Украины, в соответствии с ним значительно актуализирована ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Изменения в законодательство об ответственности за управление в состоянии опьянения

Изменения в законодательство об ответственности за управление в состоянии опьянения

При этом срок лишения права вождения будет суммироваться, а не заменяться.

Кроме того, закон предусматривает, что рассмотрение дела по статье 130 теперь будет длиться в течение одного года. Таким образом исключается возможность закрытия этого дела по малозначительности или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива.

Кроме того, если речь идет о ДТП с пострадавшими, то теперь вводится отдельный квалифицированный состав преступления — при совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что привело к нанесению телесных повреждений, тяжких телесных или смерти пострадавших, предусмотрено лишение свободы на различные сроки, а также закон исключает любые инструменты смягчения наказания.

Изменения в законодательство об ответственности за ДТП в состоянии опьянения с потерпевшим

Новый закон предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные установленные с нарушением номерные знаки.

Изменения в законодательство об ответственности за нарушения скоростного режима

Для пешеходов и велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения, также выросли наказания. Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора / регулировщика будет стоить — 255 гривен, раньше было 51 гривна. Нарушение правил велосипедистом — 340 гривен. Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом — 850 гривен штрафа.

Изменения в законодательство об ответственности за нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами

Законом также вносится изменение по использованию автомобилей без цветографических схем, опознавательных знаков и надписей. Как заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, речь идет об автомобилях «Фантом». «Уже закуплено 4 таких автомобиля, на них устанавливается оборудование и они будут работать в тестовом режиме. Такие автомобили призваны выявлять правонарушения непосредственно в движении. Законом вносятся изменения о предупреждении водителей о том, что именно на этом участке дороги ведется работа по выявлению нарушений», — рассказал он.

Остальные изменения представлены в инфографике.

Изменения в законодательство об ответственности за управление без водительского удостоверения

В тему: 16 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала законопроект, который усиливает ответственность за нарушение Правил дорожного движения не только водителями, но и велосипедистами и пешеходами. В частности, за вождение в нетрезвом состоянии.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, штраф, ПДД, алкогольное опьянение, нарушение, криминал, авто, новости Украины

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