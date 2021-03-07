Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны

Информации относительно оснований применения санкций против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука до сих пор нет. Как сообщает ZIKUA.TV, это во время программы «Свобода слова» Савика Шустера признал народный депутат от «Слуги народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В частности, политик вступил в жаркую дискуссию по поводу введения санкций с народным депутатом от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко.

Издание приводит дословно их диалог:

Гетманцев: Все по закону — так должно быть и так будет.

Гончаренко: А СНБО решение когда вы принимали — там вы говорили, что нужно быстро действовать. По Медведчуку.

Гетманцев: Не законно приняли?

Гончаренко: Нет, я считаю, что супер. У меня простой вопрос, почему вы остановились на Медведчуке? Давайте Коломойского. Где подозрение Медведчуку? Почему не двигаетесь дальше?

Гетманцев: Вы знаете основания принятия этого решения в отношении Медведчука. Знаете?

Гончаренко: Да.

Гетманцев: Какие?

Гончаренко: Он занимался финансированием терроризма.

Гетманцев: Он занимался финансированием терроризма. У вас есть основания в отношении этого гражданина, чтобы мы с вами утверждали, что он это делает?

Гончаренко: Вам только что зачитали обращение.

Гетманцев: Какие основания? Если есть документы, свидетельствующие о финансировании терроризма — давайте их. Пожалуйста, будем принимать такое же решение. Но я хочу подчеркнуть, что у вас нет информации о применении санкций, оснований применения в отношении Медведчука. Равно как и нет в отношении Коломойского. Вы их черпаете из соцсетей, понимаете?

Как напоминает издание, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

«112 Украина», NewsOne и ZIK, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Кроме того, в пятницу, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.