В Кривом Роге процветает подростковое насилие

Главное: В Кривом Роге подрались девочки-подростки. Это не первый случай за последние несколько дней.

Детали: В Кривом Роге в очередной раз подрались девочки-подростки. Об этом в Facebook сообщает «Вартові еспресо».

«В Кривом Роге подрались девочки-подростки. Нашлось и кому снимать на видео, и кому прийти на помощь. На видео видно, как две небезразличны женщины подошли к компании агрессивных девочек, чтобы разнять их», — говорится в описании к видео.

Стоит отметить, что в сети жалуются на то, что подростки в последнее время довольно часто устраивают драки. Также пользователи гадают, как предотвратить подобное.

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