Авторский фильм Оксаны Марченко «Паломница» доступен на YouTube

Главное: Сегодня состоялась премьера первого фильма авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница».

Детали: Первая серия посвящена Киево-Печерской лавре и ее можно увидеть на официальном Первая серия посвящена Киево-Печерской лавре и ее можно увидеть на официальном YouTube-канал е телеведущей.

«Этот фильм двухсерийный, хотя в Лавре можно говорить бесконечно — так нескончаемы истории её святых, истории исцелена и чудес в живущих сейчас... Но главное, если вы найдёте свои ответы на сложные вопросы... Только не спешите с выводами: у нас длинный путь», — написала у себя в Instagram Оксана Марченко.

«Паломница» — это цикл фильмов из 12 серий, в которых рассказывается о людях и их силе духа, которую они черпают в своей вере. Это паломничество в древнейшие православные монастыри Украинской Православной Церкви, где найдутся ответы на все вопросы.

«Каждый фильм имеет много личного для меня, у каждого фильма есть свое название, свои герои и своя тема. Покаяние, прощение, милосердие, любовь», — отметила Оксана Марченко.

«Паломница» будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале телеведущей. Также, 6 марта первую серию можно посмотреть на международном православном телеканале «Спас» в 21.55 по местном времени.