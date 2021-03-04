Судьи КСУ повздорили из-за кресла председателя

Главное: Между судьями Конституционного суда произошла перепалка в начале заседания 4 марта, после того как заместитель председателя Сергей Головатый занял место отстраненного Александра Тупицкого.

Детали: Сегодня заместитель главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый в начале заседания, посвященного рассмотрению дела относительно конституционности Закона «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого. Как сообщает «Укринформ», в этой связи судья Александр Литвинов уточнил, почему изменилась «схема рассадки в зале».

«Я оставлю этот вопрос без ответа», — ответил Головатый.

«Займите тогда свое место», — продолжил Литвинов, но заместитель проигнорировал его слова.

«Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины», — настаивал судья, однако Головатый не ответил и продолжил вести заседание с места Тупицкого.

В тему: 29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании ничтожным и не имеющим правовых последствий, и отменить соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции». При это в некоторых положениях он противоречит действующей Конституции Украины.

В связи с этим глава КСУ Александр Тупицкий и представители оппозиционных партий обвинили его в узурпации власти.

В ответ в отношении Тупицкого и судей КСУ были возбуждены уголовные производства о захвате власти.

Напомним: Сергей Головатый стал одним из четырех судей КСУ, которые выступили против скандального решения об отмене антикоррупционной реформы в октябре 2020 года.